Prima da Trump, poi a Milano: Cardinale oggi a Milanello e domani a San Siro

vedi letture

Dopo diverso tempo, Gerry Cardinale è pronto a tornare a San Siro per seguire da vicino una gara del suo Milan: il numero uno di RedBird sarà infatti sugli spalti per il derby contro l'Inter. Il manager americano, che nelle scorse ore ha partecipato alla Casa Bianca ad una tavola rotonda sullo sport universitario organizzata dal presidente Trump, è atteso nella giornata di oggi a Milano. Il suo programma odierno prevede anche una visita a Milanello per incontrare Max Allegri e la squadra in vista della stracittadina milanese di domani sera. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.

VERSO IL DERBY: IL PROGRAMMA DELLA VIGILIA DEL MILAN

Ci siamo, domani si gioca Milan-Inter. Domani si gioca il Derby della Madonnina. Calcio di inizio fissato alle 20.45 per la gara che chiuderà la domenica del 28° turno del campionato di Serie A Enilive. Oggi giornata di vigilia che le due squadre vivranno in maniera differente, anche perché i rossoneri hanno una settimana di lavoro sulle spalle mentre i nerazzurri hanno giocato (pur con ritmi molto blandi) la semifinale di andata di Coppa Italia a Como nella serata di martedì.

La giornata del Milan ruoterà tutta intorno al centro sportivo di Milanello. Qui alle ore 12 il mister Massimiliano Allegri prenderà la parola in conferenza stampa. E sempre qui, subito dopo, i rossoneri scenderanno in campo per l'allenamento di rifinitura. Ci sarà, salvo sorprese dell'ultimo minuto, anche un ospite speciale: il proprietario americano Gerry Cardinale sarà a Milano e verrà a dare il suo supporto alla squadra a Carnago. Il numero uno di RedBird, con ogni probabilità, sarà anche a San Siro domenica sera, per la prima volta dal settembre 2024. La squadra rimarrà in ritiro a Milanello questa sera: domani ultima sgambata, pranzo insieme, riposo, merenda e poi viaggio verso San Siro per il big match.