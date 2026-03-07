Gazzetta: "Pulisic spacca Inter. Christian ci riprova: se segna nel derby il Milan trionfa"
"Pulisic spacca Inter. Christian ci riprova: se segna nel derby il Milan trionfa": titola così stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che l'attaccante americano dovrebbe partire titolare domani sera contro l'Inter in coppia con Rafael Leao. L'ex Chelsea, che spera di riuscire finalmente a sbloccarsi visto nel 2026 è ancora a secco, sa bene come si segna ai nerazzurri visto che ha già siglato tre gol nelle stracittadine milanese, match poi tutti vinti dal Diavolo. A Milanello si augurano che possa succedere anche stavolta.
Di seguito la classifica aggiornata della Serie A:
Inter 67
Milan 57
Napoli 56*
Roma 51
Como 48
Juventus 47
Atalanta 45
Bologna 39
Sassuolo 38
Udinese 35
Lazio 34
Parma 33
Cagliari 30
Torino 30*
Genoa 27
Fiorentina 24
Cremonese 24
Lecce 24
Pisa 15
Verona 15
*una partita in più
