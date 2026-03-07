Verso il derby: Bartesaghi recuperato, ma Estupinan è il favorito a sinistra
Ieri è arrivata un'ottima notizia da Milanello dove Davide Bartesaghi, che domenica scorsa a Cremona aveva riportato un risentimento al flessore, è tornato ad allenarsi in gruppo e quindi è recuperato per il derby contro l'Inter di domani sera. Il giovane esterno non dovrebbe però partire titolare: come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, in questi giorni Max Allegri ha provato da titolare Pervis Estupinan, che quindi al momento è il favorito per giocare dall'inizio.
In difesa mancherà invece Matteo Gabbia, operato qualche giorno fa a Londra per un'ernia inguinale e dunque scelte obbligate in difesa per il tecnico livornese che schiererà dal primo minuto Koni De Winter al centro della retroguardia a tre milanista, con Fikayo Tomori e Strahinja Pavlovic ai suoi lati.
DOVE VEDERE MILAN-INTER
Data: domenica 8 marzo 2026
Ora: 20.45
Stadio: San Siro di Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan