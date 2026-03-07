L'apertura della Gazzetta: "Rifaccio il Diavolo. Pulisic, il bomber del derby"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Rifaccio il Diavolo. Pulisic, il bomber del derby". L'attaccante americano non sta attraversando un grande periodo di forma, tanto che nel 2026 è ancora a secco di gol segnati. Il numero 11 milanista dovrebbe comunque essere confermato dal primo minuto insieme a Rafael Leao domani sera nel derby contro l'Inter, squadra a cui con la maglia rossonera ha già segnato tre reti, l'ultima quella nel match di andata decisiva per la vittoria del Diavolo.

VERSO IL DERBY: IL PROGRAMMA DELLA VIGILIA DEL MILAN

Ci siamo, domani si gioca Milan-Inter. Domani si gioca il Derby della Madonnina. Calcio di inizio fissato alle 20.45 per la gara che chiuderà la domenica del 28° turno del campionato di Serie A Enilive. Oggi giornata di vigilia che le due squadre vivranno in maniera differente, anche perché i rossoneri hanno una settimana di lavoro sulle spalle mentre i nerazzurri hanno giocato (pur con ritmi molto blandi) la semifinale di andata di Coppa Italia a Como nella serata di martedì.

La giornata del Milan ruoterà tutta intorno al centro sportivo di Milanello. Qui alle ore 12 il mister Massimiliano Allegri prenderà la parola in conferenza stampa. E sempre qui, subito dopo, i rossoneri scenderanno in campo per l'allenamento di rifinitura. Ci sarà, salvo sorprese dell'ultimo minuto, anche un ospite speciale: il proprietario americano Gerry Cardinale sarà a Milano e verrà a dare il suo supporto alla squadra a Carnago. Il numero uno di RedBird, con ogni probabilità, sarà anche a San Siro domenica sera, per la prima volta dal settembre 2024. La squadra rimarrà in ritiro a Milanello questa sera: domani ultima sgambata, pranzo insieme, riposo, merenda e poi viaggio verso San Siro per il big match.