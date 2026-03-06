Allegri ha dettato una linea: prendere giocatori pronti alla Rabiot o Modric. Bisogna seguirla

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il direttore Antonio Vitiello si è così espresso sul calciomercato del Milan: "La punta è un’urgenza dall’addio di Giroud, l’ultimo attaccante d’area che il Diavolo ha avuto. Sono tre anni che il Milan cerca l’attaccante con quelle caratteristiche ma gli investimenti sono stati diversi. Da Abraham in prestito con Jovic, a Santiago Gimenez, poi Nkunku che non ha quelle peculiarità, infine Fullkrug. Soluzioni di riserva per rimandare il vero problema. Serve un giocatore da 20 gol, una punta forte, uno da vero Milan. In estate non ci sarà bisogno di rivoluzionare la squadra, vanno fatti quei 4 acquisti intelligenti e ponderati per alzare la qualità della rosa.

Ma basta con esperimenti o mezzi giocatori, si vada sul sicuro. Se Allegri ha dettato una linea, ovvero quella di prendere giocatori pronti alla Rabiot o Modric, bisogna seguirla. Anche perché è l’unica strada per tornare ad essere competitivi realmente, per provare a vincere. L’anno prossimo sarà ancora più complicato con la doppia competizione, dunque servono 25 giocatori forti e pronti, altrimenti sarà un’altra annata senza vincere niente".

LE ULTIME VERSO IL DERBY

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, dopo l'allenamento personalizzato sul campo effettuato ieri, oggi Bartesaghi proverà ad allenarsi in gruppo per rientrare almeno nei convocati del Derby. In attacco favorita la coppia Rafael Leao e Christian Pulisic. Saranno sicuramente assenti invece Matteo Gabbia che qualche giorno fa si è operato a Londra per risolvere il problema all'ernia inguinale e Santiago Gimenez, prossimo al rientro in gruppo dopo l'operazione alla caviglia che lo ha tenuto fuori per diversi mesi. Per il 46 rossonero invece sarà un mese circa il tempo necessario per il recupero, con l'obiettivo nel mirino di essere disponibile per la sfida al Maradona contro il Napoli.