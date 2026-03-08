Verso Milan-Inter, occasione Pulisic: così l'americano potrebbe eguagliare Kakà

Ci avviciniamo sempre più alla partita più importante della stagione. Il Derby. Milan-Inter. Due culture, colori e storie completamente opposte l'una all'altra. Una serata che potrà davvero rilanciare il Milan in questo campionato, sin qui molto positivo nonostante i tanti punti persi contro le piccole. Contro l'Inter sarà quindi un test di maturità per i rossoneri di Allegri.

VERSO MILAN-INTER - DATI E CURIOSITA'

Dopo il gol decisivo per l'1-0 nel match d'andata dello scorso 23 novembre, Christian Pulisic potrebbe diventare il primo giocatore del Milan a segnare in entrambi i derby stagionali di Serie A contro l'Inter a partire da Kaká nel 2003/04. Dall'altra parte, Federico Dimarco ha preso parte a ben 12 gol in 10 match nel 2026 in Serie A (4G+8A), almeno il doppio di qualsiasi altro giocatore nel periodo (a quota sei sette calciatori). L'esterno classe '97 potrebbe anche diventare solo il 5° giocatore dell'Inter a partecipare a una rete (tra gol e assist) in ben sette presenze consecutive in Serie A da quando il dato è disponibile (dal 2004/05), dopo Julio Cruz (x2), Zlatan Ibrahimovic, Romelu Lukaku e Lautaro Martínez.