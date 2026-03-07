Serie A, la Juve non sbaglia in ottica Champions: la classifica aggiornata

di Andrea La Manna

Dopo la convincente vittoria bianconera arrivata contro il Pisa, questa è la classifica aggiornata di Serie A

LA CLASSIFICA 

Inter 67
Milan 57
Napoli 56*
Como 51*
Roma 51
Juventus 50*
Atalanta 46*
Bologna 39
Sassuolo 38
Udinese 36*
Lazio 34
Parma 33
Cagliari 30*
Torino 30*
Genoa 27
Fiorentina 24
Cremonese 24
Lecce 24
Pisa 15*
Verona 15

*una partita in più