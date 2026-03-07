Boom social per il Milan: raggiunta quota 90 milioni di follower

Importante traguardo social per il Milan, da sempre orientato verso il lavoro sui social network quali Instagram e TikTok. Una parte che, al giorno d'oggi risulta importante e fondamentale per poter crescere e portare il brand rossonero in giro per il mondo. Riporta Gazzetta.it: il 21% della community proviene da Medio Oriente e Nord Africa, 19% America Latina, 15% Europa e 3% Nord America. Nel mese successivo all'annuncio di Modric in rossonero, il club ha guadagnato oltre 2 milioni di follower. Piace molto anche Massimiliano Allegri, diventato idolo tra realtà e simpatici "meme".