Milan, mal di San Siro? Solo un punto nelle ultime due sfide in casa

Ci avviciniamo sempre più alla partita più importante della stagione. Il Derby. Milan-Inter. Due culture, colori e storie completamente opposte l'una all'altra. Una serata che potrà davvero rilanciare il Milan in questo campionato, sin qui molto positivo nonostante i tanti punti persi contro le piccole. Contro l'Inter sarà quindi un test di maturità per i rossoneri di Allegri.

VERSO MILAN-INTER - DATI E CURIOSITA'

Il Milan ha guadagnato un solo punto nelle ultime due partite casalinghe di campionato (pareggio contro il Como e sconfitta contro il Parma); i rossoneri potrebbero infatti perdere due match interni di fila in Serie A per la prima volta dall'ottobre-novembre 2023 (vs Juventus e Udinese in quel caso). L'Inter ha vinto tutte le ultime nove trasferte di campionato senza subire gol nelle sei più recenti; i nerazzurri potrebbero ottenere almeno 10 successi consecutivi fuori casa in Serie A solo per la seconda volta nella loro storia, dopo gli 11 tra ottobre 2006 e marzo 2007 con Roberto Mancini allenatore. In più, solo una volta hanno registrato sette clean sheet esterni di fila nel torneo: tra ottobre 2024 e gennaio 2025 con Simone Inzaghi alla guida.