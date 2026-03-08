Bonaventura spiega il ritiro: "Nell'ultimo anno in cui ho giocato ho cominciato a non divertirmi più come prima"
Giacomo Bonaventura, ex giocatore rossonero che ha da poco annunciato l'addio al calcio giocato, ha rilasciato un'intervista alla CBS nella quale ha raccontato perchè ha deciso di ritirarsi: "E' una decisione arrivata in modo abbastanza naturale, perchè l’ultimo anno in cui ho giocato ho cominciato a non divertirmi più come prima. Non ho avuto infortuni o problemi fisici, ma solo questo: non sentivo la passione che avevo prima. Due/tre anni fa, mi svegliavo e non vedevo l’ora di andare al campo di allenamento. Ho iniziato a sentire meno questa sensazione, il mio contratto è scaduto e ho detto basta”.
Sull'esperienza al Milan, Bonaventura ha invece dichiarato: "Al Milan è stato fantastico. Giocare a San Siro per sei anni è adrenalina, grandi emozioni. Ogni volta che scendi in campo, vorresti che la partita non finisse mai, anche se perdi, perché l’atmosfera è bellissima. I tifosi del Milan sono fantastici, lo stadio, tutto".
