Pazzini: "Allegri ha ridato un’identità al Milan. Derby? Non mi aspetto una gara spettacolare

Giampaolo Pazzini, doppio ex di Milan e Inter, ha rilasciato queste parole ai microfoni dell'edizione milanese del Corriere della Sera sul derby di Milano: "Il derby è sempre meraviglioso, ma non mi aspetto una gara spettacolare. Le squadre staranno attente, forse rischieranno qualcosa nel secondo tempo perché entrambe vorranno vincere. In generale, mi aspetto un derby tattico. Se vince l'Inter scudetto in tasca? Sì, inutile girarci intorno. Un +13 sarebbe decisivo. Anche 10 punti sono comunque tanti perché l’Inter avrà poi soltanto la Coppa Italia. Vincere il derby darebbe entusiasmo al Milan, che avrebbe voglia di provarci. Però, vedo l’Inter molto favorita per la vittoria finale.

Il lavoro di Allegri e Chivu? Entrambi hanno fatto un lavoro stupendo. Allegri ha ridato un’identità al Milan, che ora lotta per le posizioni che gli competono. Anche Chivu sta facendo qualcosa di importante. Attorno a lui c’era tanto scetticismo, ma ha ridato energia e anima a una squadra che l’anno scorso era uscita molto demoralizzata. Ha rivitalizzato tutti e ha fatto in modo che questa squadra dominasse la serie A".