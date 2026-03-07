Albertini sul Milan: "Ora a livello sportivo ha due punti fermi come Tare e Allegri"

Demetrio Albertini, ex giocatore rossonero, ha rilasciato una lunga intervista a Repubblica nella quale ha commentato così il derby di domani sera a San Siro tra Milan e Inter: "Derby che decide lo scudetto? Se vince l’Inter, è una sentenza: 13 punti di distacco a 10 giornate dalla fine sarebbero troppi. Ma anche se perde, non è che automaticamente si riapra il campionato.

Sono prima e seconda con merito, ma l’Inter è più consolidata. Il Milan ha cambiato tanto, la società si è messa in discussione. Ora a livello sportivo ha due punti fermi, Tare e Allegri, un eccellente gestore, nessuno può dubitarne. Certo, il mercato lo fa il club. Anche l'Inter ha cambiato allenatore? Chivu ha alle spalle la stessa guida societaria, lo stesso ds Ausilio e più o meno gli stessi giocatori. È un bel vantaggio".