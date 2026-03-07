Brocchi: "Per me il campionato è un discorso già archiviato e lo sarebbe anche se il Milan dovesse vincere il derby"

Intervistato da Tuttosport, Cristian Brocchi, ex centrocampista di Milan e Inter, ha parlato così della corsa scudetto: "Per me il campionato è un discorso già archiviato, e lo sarebbe anche se il Milan dovesse vincere il derby. Battere l’Inter darebbe più importanza all’annata della squadra di Allegri e consoliderebbe il secondo posto in campionato per l’accesso alla prossima Champions League, non è comunque un aspetto secondario.

Il derby, anzi, resta più importante per il Milan sotto questo profilo ma, per come la vedo io, il percorso fatto finora dall’Inter non penso possa essere messo in discussione da una sconfitta".