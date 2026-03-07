Brocchi "gioca" il derby: "Il centrocampo è l’unico reparto in cui le due squadre si equivalgano a livello di forza, si decide molto lì"

vedi letture

Cristian Brocchi, doppio ex di Milan e Inter, ha dichiarato a Tuttosport sul derby di domani sera: "Io penso che la cosa meno importante di questo derby sia proprio la classifica. L’Inter, secondo me, ha un margine troppo ampio per pensarci: se pure dovesse perdere, non comprometterebbe il suo cammino verso la vittoria del campionato. È una partita che va valutata per l’importanza del derby, per un dominio cittadino se si vuole, per l’emozione di poter vivere un derby al massimo. Per il Milan vorrebbe dire poter prevalere su una squadra che sta facendo qualcosa di grande, mentre per l’Inter comporterebbe una rivalsa rispetto alle ultime sconfitte con i rossoneri.

Se il derby si decide a centrocampo? Credo che sia l’unico reparto in cui le due squadre si equivalgano a livello di forza, quindi sì, si giocherà molto lì. Il Milan con Modric e Rabiot ha un centrocampo di prima qualità. Per me l’Inter è più forte in difesa e in attacco, il Milan in porta- Chi può decidere il derby? Non c'è Lautaro, quindi penso a Pio Esposito nell’Inter. Per il Milan, invece, dico Rabiot".