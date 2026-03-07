Verso il derby, Vieri: "Se fossi nell'Inter al Milan toglierei Leao, Modric, Rabiot e Maignan"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Christian Vieri, ex attaccante di Milan e Inter, ha parlato così di Rafael Leao in vista del derby di domani sera: "Sa cosa deve fare Leao? Giocare più palloni possibili e andare in porta il più possibile. Pallone, porta, gol: non deve pensare troppo. Se lo vede un po’ più continuo? Non più di tanto, ma lui è questo: o ha tutti contro, o tutti stravedono per lui. Quando lo guardo mangiare il campo, mi scappa quasi da ridere e mi dico: ‘Peccato che non lo faccia in tutte le partite’. Avrebbe tutto per farlo, ma Leao è così, e va bene anche così”.

Un anno fa, prima del derby di ritorno, Vieri disse che se fosse stato Inzaghi, al Milan avrebbe tolto solo Leao, mentre se fosse stato Conceiçao, all’Inter ne avrebbe tolti otto-nove. Sono cambiate le cose? Ecco la risposta dell'ex attaccante: "Oggi dico Leao, Modric, Rabiot e Maignan. E all’Inter sette-otto, perché Lautaro lo ha già tolto un infortunio”.