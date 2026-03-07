Vieri esalta Mike Maignan: "Sta facendo cose fuori dal normale”

In vista del derby di Milano di domani sera, il doppio ex Christian Vieri ha parlato così ai microfoni della Gazzetta dello Sport della sfida in porta tra Maignan e Sommer: "Sommer è sempre un portiere solido, però Maignan sta facendo cose fuori dal normale”. Su Luka Modric, invece, l'ex attaccante ha spiegato: "Meravigliato da Modric? Solo in Italia si parla così tanto dell’età dei giocatori. Era al Real, e giocava, solo l’anno scorso, mica dieci anni fa: se fossi nel Milan non gli rinnoverei il contratto, gli farei cinque anni di contratto. Se Per il Milan è più essenziale lui o Rabiot? Perché solo uno? Sono perfetti insieme. E bravo Allegri a far fruttare il rapporto che aveva con Rabiot per averli tutti e due”.

MILAN-INTER, LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Doveri

Assistenti: Baccini - Berti

IV uomo: Marchetti

VAR: Abisso

AVAR: Di Bello

DOVE VEDERE MILAN-INTER

Data: domenica 8 marzo 2026

Ora: 20.45

Stadio: San Siro di Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it