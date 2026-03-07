Milan-Inter, il doppio ex Vieri: "Modric? In Italia parliamo troppo dell'età dei giocatori.."

di Niccolò Crespi

Christian Vieri, ex attaccante di Inter e anche con una breve parentesi al Milan, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport in vista dell'imminente derby tra Milan e Inter in programma domenica sera:

Su Luka Modric: "Meravigliato da Modric? Solo in Italia si parla così tanto dell’età dei giocatori. Era al Real, e giocava, solo l’anno scorso, mica dieci anni fa: se fossi nel Milan non gli rinnoverei il contratto, gli farei cinque anni di contratto. Se Per il Milan è più essenziale lui o Rabiot? Perché solo uno? Sono perfetti insieme. E bravo Allegri a far fruttare il rapporto che aveva con Rabiot per averli tutti e due”.

MILAN-INTER, LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Doveri
Assistenti: Baccini - Berti
IV uomo: Marchetti
VAR: Abisso
AVAR: Di Bello

DOVE VEDERE MILAN-INTER
Data: domenica 8 marzo 2026
Ora: 20.45
Stadio: San Siro di Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it