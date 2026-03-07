Milan-Inter, il doppio ex Vieri: "Modric? In Italia parliamo troppo dell'età dei giocatori.."

Christian Vieri, ex attaccante di Inter e anche con una breve parentesi al Milan, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport in vista dell'imminente derby tra Milan e Inter in programma domenica sera:

Su Luka Modric: "Meravigliato da Modric? Solo in Italia si parla così tanto dell’età dei giocatori. Era al Real, e giocava, solo l’anno scorso, mica dieci anni fa: se fossi nel Milan non gli rinnoverei il contratto, gli farei cinque anni di contratto. Se Per il Milan è più essenziale lui o Rabiot? Perché solo uno? Sono perfetti insieme. E bravo Allegri a far fruttare il rapporto che aveva con Rabiot per averli tutti e due”.

MILAN-INTER, LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Doveri

Assistenti: Baccini - Berti

IV uomo: Marchetti

VAR: Abisso

AVAR: Di Bello

DOVE VEDERE MILAN-INTER

Data: domenica 8 marzo 2026

Ora: 20.45

Stadio: San Siro di Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it