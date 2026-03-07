Allegri-Real Madrid, Brocchi: "Chissà come mai certe voci escono in determinati momenti..."

Nell'intervista rilasciata a Tuttosport, Crstian Brocchi, ex centrocampista rossonero, ha commentato anche le voci di un interessamento del Real Madrid per Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole: "Chissà come mai certe voci escono in determinati momenti. Io penso che l’unico obiettivo sia tornare in Champions: sarebbero tutti contenti, era l’obiettivo fissato dalla società.

Sicuramente resta un po’ di amaro in bocca, perché era l’ultima squadra che poteva giocarsi lo scudetto, ma gli ultimi risultati hanno messo la parola fine a questa rincorsa. Però Allegri e Tare hanno fatto un grandissimo lavoro: il ds è stato fondamentale per cementare il gruppo e far nuovamente vivere emozioni ai tifosi, come sarebbe il ritorno in Champions. È lì che il Milan deve stare".