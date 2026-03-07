Serie A, Juventus-Pisa 4-0: I bianconeri rispondono al Como
MilanNews.it
Si è appena concluso il match tra Juventus e Pisa giocatosi all'Allianz Stadium di Torino. Dopo un primo tempo sottotono, gli uomini di Spalletti aggrediscono la partita che viene sbloccata dal gol di Cambiaso. Secondo gol di Thuram che spinge in rete con un gap-in dopo il palo preso da Locatelli. Terzo gol per il solito Yildiz, il migliore tra i suoi per vivacità e pericolosità. Chiude i conti nel recupero Boga, a segno per la seconda volta consecutiva dopo il gol all'Olimpico contro la Roma
TABELLINO
JUVENTUS-COMO 4-0
54' Cambiaso
65' Thuram
75' Yildiz
93' Boga
Pubblicità
News
Saelemaekers verso il Derby: "Rivalità tra Milan e Inter ci sarà sempre. Prima di una partita così c'è talmente tanta concentrazione che nessuno parla"
Le più lette
3 ESCLUSIVA MN - Leggenda PSG: "Mbappé un giorno andrà al Milan, spinto da cuore e passione rossonera. Rabiot? Un top ma ha tradito il PSG, per lui in Ligue 1 è finita"
4 Bianchin conferma: "Allegri a gennaio avrebbe stretto volentieri la mano a un nuovo difensore centrale"
02/03 In attesa del derby scudetto vince anche il Milan. All’Olimpico la Juventus rimonta la Roma: 3-3
Primo Piano
Luca SerafiniRabiot per Bartesaghi. Inter, fuori campo non c’è partita. Le visioni di Gerry Cardinale. Il dispetto di Leao
Franco OrdineI due regolamenti di Rocchi. Allegri non è in guerra col Milan. Serviranno acquisti da Champions
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com