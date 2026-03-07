Serie A, Juventus-Pisa 4-0: I bianconeri rispondono al Como

Oggi alle 22:36News
di Andrea La Manna

Si è appena concluso il match tra Juventus e Pisa giocatosi all'Allianz Stadium di Torino. Dopo un primo tempo sottotono, gli uomini di Spalletti aggrediscono la partita che viene sbloccata dal gol di Cambiaso. Secondo gol di Thuram che spinge in rete con un gap-in dopo il palo preso da Locatelli. Terzo gol per il solito Yildiz, il migliore tra i suoi per vivacità e pericolosità. Chiude i conti nel recupero Boga, a segno per la seconda volta consecutiva dopo il gol all'Olimpico contro la Roma

TABELLINO
JUVENTUS-COMO 4-0
54' Cambiaso
65' Thuram
75' Yildiz
93' Boga