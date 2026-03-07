Ordine duro: “Improvvisamente si fischiano simulazioni anche dove non ci sono”

Oggi alle 22:24News
di Andrea La Manna

Oggi, durante Cagliari-Como, ci sono state ben due ammonizioni per simulazione nelle fila rossoblu: Esposito, che aveva addirittura subito fallo, e Palestra. Solo dopo l'episodio Bastoni gli arbitri sembrano essersi accorti delle simulazioni e da quel momento, anche quando non si dovrebbe, vengono ammoniti giocatori per questo motivo. In merito, Franco Ordine ha commentato così sul suo profilo X