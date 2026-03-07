Ordine duro: “Improvvisamente si fischiano simulazioni anche dove non ci sono”
Oggi, durante Cagliari-Como, ci sono state ben due ammonizioni per simulazione nelle fila rossoblu: Esposito, che aveva addirittura subito fallo, e Palestra. Solo dopo l'episodio Bastoni gli arbitri sembrano essersi accorti delle simulazioni e da quel momento, anche quando non si dovrebbe, vengono ammoniti giocatori per questo motivo. In merito, Franco Ordine ha commentato così sul suo profilo X
Improvvisamente vanno a caccia dei simulatori, magari sbagliando bersaglio e lo trovano a Cagliari: chissà perché lo fanno in corsa e non a inizio campionato. È il segno che Rocchi e gli arbitri hanno scoperto ora il problema. Alla fine pagherà qualche sprovveduto. https://t.co/cfGkpG7xU7— francesco ordine (@FrancescoOrdine) March 7, 2026
