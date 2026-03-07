Ordine duro: “Improvvisamente si fischiano simulazioni anche dove non ci sono”

Improvvisamente vanno a caccia dei simulatori, magari sbagliando bersaglio e lo trovano a Cagliari: chissà perché lo fanno in corsa e non a inizio campionato. È il segno che Rocchi e gli arbitri hanno scoperto ora il problema. Alla fine pagherà qualche sprovveduto. https://t.co/cfGkpG7xU7