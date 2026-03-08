Serie A, la classifica aggiornata: la Juve si aggrappa alla Champions

Dopo le partite che si sono giocate ieri, nel sabato di Serie A, questa è la classifica momentanea prima della chiusura della giornata che terminerà lunedì sera con il match tra Lazio e Sassuolo.

LA CLASSIFICA

Inter 67

Milan 57

Napoli 56*

Como 51*

Roma 51

Juventus 50*

Atalanta 46*

Bologna 39

Sassuolo 38

Udinese 36*

Lazio 34

Parma 33

Cagliari 30*

Torino 30*

Genoa 27

Fiorentina 24

Cremonese 24

Lecce 24

Pisa 15*

Verona 15

*una partita in più