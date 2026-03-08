Serie A, il programma domenicale della 28° giornata: alle 20:45 il Derby di Milano

Dopo le partite di ieri che hanno visto protagoniste Cagliari, Como, Atalanta, Udinese, Juve e Pisa, oggi si continua con altre cinque partite. Il programma completo con orari e dove vedere le diverse partite:

DOMENICA 8/03

h. 12:30 Lecce-Cremonese DAZN

h. 15:00 Fiorentina -Parma DAZN

h. 15:00 Bologna-Verona DAZN

h. 18:00 Genoa-Roma DAZN/SKY

h. 20:45 Milan-Inter DAZN