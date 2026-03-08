Serie A, questa sera il Derby: la probabile formazione dei rossoneri
Dopo la notizia sconfortante dell'operazione di Matteo Gabbia a inizio settimana, Allegri può sorridere per aver recuperato tra gli arruolabili anche Davide Bartesaghi, uscito malconcio da Cremona. Al momento, però, Pervis Estupinan rimane il favorito per la maglia da titolare: in conferenza stampa il mister ha detto che prenderà una decisione definitiva soltanto domani. Dall'altra parte Alexis Saelemaekers e in mezzo dal trio Fofana-Modric-Rabiot. In difesa, l'assenza del numero 46 lega le mani all'allenatore livornese: davanti a Maignan fiducia per Tomori-De Winter-Pavlovic. Anche in attacco si rimane in linea con quanto visto negli ultimi impegni, giocano quelli che sulla carta sono i migliori della rosa ma che devono ritrovare il 100% di condizione: Christian Pulisic e Rafael Leao.
PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2):
16 Maignan
23 Tomori, 5 De Winter, 31 Pavlovic
56 Saelemaekers, 19 Fofana, 14 Modric, 12 Rabiot, 2 Estupinan
11 Pulisic, 10 Leao.
A disposizione: 1 P. Terracciano, 37 Pittarella, 27 Odogu, 33 Bartesaghi, 24 Athekame, 4 Ricci, 30 Jashari, 9 Fullkrug, 18 Nkunku
All. Allegri
Ballottaggi: Estupinan-Bartesaghi; Fofana-Ricci-Jashari 60-20-20%
Indisponibili: Gimenez, Loftus-Cheek, Gabbia
Diffidati: Athekame, Fofana, Rabiot, Saelemaekers
Squalificati: nessuno
