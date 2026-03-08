Serie A, questa sera il Derby: la probabile formazione dei rossoneri

Dopo la notizia sconfortante dell'operazione di Matteo Gabbia a inizio settimana, Allegri può sorridere per aver recuperato tra gli arruolabili anche Davide Bartesaghi, uscito malconcio da Cremona. Al momento, però, Pervis Estupinan rimane il favorito per la maglia da titolare: in conferenza stampa il mister ha detto che prenderà una decisione definitiva soltanto domani. Dall'altra parte Alexis Saelemaekers e in mezzo dal trio Fofana-Modric-Rabiot. In difesa, l'assenza del numero 46 lega le mani all'allenatore livornese: davanti a Maignan fiducia per Tomori-De Winter-Pavlovic. Anche in attacco si rimane in linea con quanto visto negli ultimi impegni, giocano quelli che sulla carta sono i migliori della rosa ma che devono ritrovare il 100% di condizione: Christian Pulisic e Rafael Leao.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2):

16 Maignan

23 Tomori, 5 De Winter, 31 Pavlovic

56 Saelemaekers, 19 Fofana, 14 Modric, 12 Rabiot, 2 Estupinan

11 Pulisic, 10 Leao.

A disposizione: 1 P. Terracciano, 37 Pittarella, 27 Odogu, 33 Bartesaghi, 24 Athekame, 4 Ricci, 30 Jashari, 9 Fullkrug, 18 Nkunku

All. Allegri

Ballottaggi: Estupinan-Bartesaghi; Fofana-Ricci-Jashari 60-20-20%

Indisponibili: Gimenez, Loftus-Cheek, Gabbia

Diffidati: Athekame, Fofana, Rabiot, Saelemaekers

Squalificati: nessuno