Scontri tra tifosi di Napoli e Lazio: vietate le trasferte fino a fine stagione

vedi letture

Come riportato da Sky Sport, il Ministero dell'Interno ha emanato lo stop alle trasferte per i tifosi di Napoli e Lazio fino a giugno dopo gli scontri in autostrada. Dopo ciò che è accaduto qualche settimana fa tra i tifosi di Fiorentina e Roma, anch'essi fermati fino a fine adesione a seguito di scontri, stessa sorte è toccata ai tifosi napoletani e laziali.

L'ACCADUTO

L'autostrada A1 è stata ancora protagonista a causa di nuovi scontri tra ultrà: un gruppo di tifosi del Napoli, diretti a Torino per la partita contro la Juve, e uno di sostenitori della Lazio, di rientro da Lecce, sono entrati in contatto lungo la carreggiata nord. Contrariamente a quanto successo tra romanisti e fiorentini, non ci sono stati feriti. La scena è stata la medesima con diversi ultras con il volto coperto e armati di mazze e bastoni che si muovevano a piedi lungo la carreggiata per cercare il contatto con la tifoseria avversaria.