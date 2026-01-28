Champions League, Union-Atalanta 1-0: crollo Dea

vedi letture

Un'occasione sprecata dagli uomini di Palladino che perdendo in terra fiamminga si sono posizionati 15° in classifica e affronteranno ai play-off una tra Borussia Dortmund e Olympiacos. Il gol al 70' di khalaili stende la Dea che avrebbe comunque giocato le eliminatorie vista la differenza reti, ma che avrebbe pescato una squadra piazzatasi più in basso in classifica.

TABELLINO

UNION SG-ATALANTA 1-0

70' Khalaili