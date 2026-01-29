Champions League, finita la fase campionato: i risultati dell’ultima giornata
È finita l'ultima giornata della fase campionato di Champions League con le 18 partite giocate in contemporanea. Vediamo tutti i risultati:
I RISULTATI
Ajax - Olympiacos 1-2
52 Gelson Martins (O), 69 rig. Dolberg (A), 79 Hezze (O)
Arsenal - Kairat 3-2
30' Gyokeres (A), 7' rig. Jorginho (K), 16' Havertz (A), 38' Martinelli (A), 90' + 3 Ricardinho (K)
Athletic - Sporting CP 2-3
3' Sancet (A), 12' Diomande (S), 28' Guruzeta (A), 63' Trincao (S), 90' + 4 Alisson Santos (S)
Atlético Madrid - Bodo/Glimt 1-2
15' Sorloth (A), 35' Sjovold (B), 59' Hogh (B)
Barcellona - Copenaghen 4-1
4' Dadason (C), 48' Lewandowski (B), 60' Yamal (B), 69' rig. Raphinha (B), 85' Rashford (B)
Bayer Leverkusen - Villarreal 3-0
12' e 35' Tillman, 57' Grimaldo
Benfica - Real Madrid 4-2
30' e 58' Mbappé (R), 36' e 54' Schjelderup (B), 45' + 5 rig. Pavlidis (B), 90' + 8 Trubin (B)
Borussia Dortmund - Inter 0-2
81' Dimarco, 90' + 4 Diouf Brugge -
Marsiglia 3-0 4' Diakhon,
11' Vermant, 79' Stankovic
Francoforte - Tottenham 0-2
47' Kolo Muani, 77' Solanke
Liverpool - Qarabag 6-0
15' e 61' Mac Allister, 21' Wirtz, 50 'Salah, 57' Ekitike, 90' Chiesa
Manchester City - Galatasaray 2-0
10' Haaland, 29' Cherki
Monaco - Juventus 0-0
Napoli - Chelsea 2-3
19' rig. Enzo Fernandez (C), 33' Vergara (N), 43' Hojlund (N), 61' e 82' Joao Pedro (C)
Pafos - Slavia Praga 4-1
17' Dragomir (P), 44' Chaloupek (S), 53' Bruno Felipe (P), 84' e 87' Anderson Silva (P)
Paris Saint-Germain - Newcastle 1-1
8' Vitinha (P), 45' + 2 Willock (N)
PSV Eindhoven - Bayern Monaco 1-2
58' Musiala (B), 78' Saibari (P), 84' Kane (B)
Union Saint-Gilloise - Atalanta 1-0
70' Khalili
