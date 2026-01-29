L'indispensabile Rabiot: Allegri non rinuncia mai a lui

Se c'è un giocatore del Milan che per Massimiliano Allegri è davvero indispensabile e insostituibile è certamente Adrien Rabiot. Il francese è arrivato in rossonero negli ultimi giorni del mercato estivo dopo che il tecnico livornese lo aveva chiesto praticamente tutta estate ai dirigenti milanisti. Il Marsiglia lo considerava inizialmente incedibile, ma poi ad agosto c'è stata la famosa lite con Rowe che ha cambiato le carte in tavola. I francesi hanno aperto così alla sua cessione e il Diavolo ne ha approfittato poco prima della chiusura del mercato.

SEMPRE IN CAMPO - Una volta arrivato al Milan, Rabiot è diventato subito un titolare inamovibile: Allegri lo ha infatti sempre schierato dall'inizio, a parte una volta a Firenze quando è entrato nella ripresa in quanto non al meglio a causa di un problema ad un piede. Quando è partito dal primo minuto, il centrocampista francese non è stato mai sostituito ed è rimasto sempre in campo per 90'. Come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, il Duca è insostituibile perché porta in campo l’Allegri pensiero, con i suoi strappi alza il baricentro della squadra e non si dimentica mai di correre all’indietro per chiudere gli spazi.

TALISMANO - Va detto poi che Rabiot è un vero talismano per Allegri perchè con lui in campo in Serie A il Milan non ha mai perso (in campionato i rossoneri sono stati sconfitti solo alla prima giornata dalla Cremonese e in quel momento il francese non era ancora arrivato). Adrien ha segnato finora tre gol che sono stati decisivi per due vittorie: la bellissima rete in casa del Torino ha fatto partire la rimonta milanista (da 2-0 a 2-3), mentre la doppietta sul campo del Como ha permesso al Diavolo di strappare tre punti d'oro in uno scontro diretto importante.