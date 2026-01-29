Tuttosport titola: "Pavlovic, il rinnovo è già fissato"

Dopo una prima stagione non semplice, Strahinja Pavlovic sembra un altro giocatore da quando Massimiliano Allegri è arrivato sulla panchina del Milan. E per questo il club di via Aldo Rossi è al lavoro per blindare il difensore serbo: come riporta stamattina Tuttosport, sono stati infatti avviati i contatti con i suoi agenti per iniziare a discutere del rinnovo del suo contratto che scade nel 2028.

L'obiettivo è allontanare le possibili pretendenti che hanno messo gli occhi sul difensore rossonero (si parla di alcuni club inglesi). Ricordiamo che un anno fa, durante il mercato invernale 2025, Pavlovic, che stava giocando poco, era stato cercato da Crystal Palace, Galatasaray e Atalanta.