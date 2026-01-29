Milan, conto alla rovescia per il rinnovo di Maignan: possibile firma nel weekend

Come riporta questa mattina Tuttosport, siamo vicinissimi alla firma di Mike Maignan sul nuovo contratto che lo legherà al Milan fino al 2031 e che lo renderà uno dei più pagati della rosa milanista insieme a Rafael Leao (circa 7 milioni di euro all'anno tra parte fissa e bonus). L'ufficialità del rinnovo potrebbe arrivare in questo weekend.

Il francese è reduce da un'altra grande prestazione contro la Roma. Al termine del match dell'Olimpico, Max Allegri ha parlato così a DAZN: "Abbiamo avuto buoni primi 7/8 minuti fatti bene, con situazioni che potevamo fare meglio: poi la Roma è uscita e abbiamo sbagliato qualche palla verticale su cui loro sono molto bravi, arrivavano prima loro sulle seconde palle. È stato bravo Maignan che ci ha tenuto in piedi. Il secondo tempo è stato diverso: abbiamo fatto meglio la fase tecnica, loro sono calati. Veniamo via con un bel risultato, fare 1-1 a Roma in questo momento della stagione è molto importante: guadagnato un punto sul Napoli e mantenuto la Roma a distanza di 4 punti".