Il Corsport sul Milan: "Leao non al top ma a Bologna sarà in campo"

In vista del prossimo impegno in campionato del Milan, l'edizione odierna del Corriere dello Sport titola così stamattina: "Leao non al top ma a Bologna sarà in campo". In questi giorni, a Milanello l'osservato speciale è Rafael Leao che vuole sfruttare questi giorni senza partite per lavorare e provare a smaltire il fastidio all'adduttore che lo sta tormentando da tempo. Il portoghese non riesce in particolare a scattare come vorrebbe e questo sta condizionando parecchio il suo rendimento in campo. Nonostante ciò, Max Allegri lo fa comunque giocare e anche martedì a Bologna è il favorito per fare coppia con Christian Pulisic dal primo minuto.

MILAN, IL PROGRAMMA VERSO IL BOLOGNA

Ieri mattina, la squadra rossonera ha svolto del lavoro in palestra prima di uscire ad allenarsi sul campo esterno. I giocatori hanno pranzato insieme a Milanello e hanno avuto una sessione video prima di lasciare il centro sportivo rossonero. In vista della trasferta di martedì sera contro il Bologna, la squadra si allenerà a Milanello con questo programma: oggi al mattino, venerdì libero, sabato al mattino, domenica al mattino. La giornata di lunedì ancora da schedulare, visto che ci sarà la conferenza stampa e poi la partenza per Bologna.