Verso Bologna-Milan: Leao e Pulisic sono i favoriti per giocare dall'inizio

Martedì prossimo il Milan sarà impegnato in casa del Bologna nel posticipo della 23^ giornata di Serie A. Nonostante entrambi non siano al top della forma a causa di alcuni fastidi fisici, Rafael Leao e Christian Pulisic sono i favoriti per giocare dal primo minuto in attacco. Lo riferisce stamattina il Corriere dello Sport che ricorda che il portoghese è alle prese da tempo con un fastidio all'adduttore, mentre l'americano sta convivendo con un problema alla caviglia.

Ecco il programma della 23^ giornata di Serie A:

Venerdì 30 Gennaio, 20:45

Lazio-Genoa

Sabato 31 Gennaio, 15:00

Pisa-Sassuolo

Sabato 31 Gennaio, 18:00

Napoli-Fiorentina

Sabato 31 Gennaio, 20:45

Cagliari-Verona

Domenica 01 Febbraio, 12:30

Torino-Lecce

Domenica 01 Febbraio, 15:00

Como-Atalanta

Domenica 01 Febbraio, 18:00

Cremonese-Inter

Domenica 01 Febbraio, 20:45

Parma-Juventus

Lunedì 02 Febbraio, 20:45

Udinese-Roma

Martedì 03 Febbraio, 20:45

Bologna-Milan