Verso Bologna-Milan: Leao e Pulisic sono i favoriti per giocare dall'inizio
Martedì prossimo il Milan sarà impegnato in casa del Bologna nel posticipo della 23^ giornata di Serie A. Nonostante entrambi non siano al top della forma a causa di alcuni fastidi fisici, Rafael Leao e Christian Pulisic sono i favoriti per giocare dal primo minuto in attacco. Lo riferisce stamattina il Corriere dello Sport che ricorda che il portoghese è alle prese da tempo con un fastidio all'adduttore, mentre l'americano sta convivendo con un problema alla caviglia.
Ecco il programma della 23^ giornata di Serie A:
Venerdì 30 Gennaio, 20:45
Lazio-Genoa
Sabato 31 Gennaio, 15:00
Pisa-Sassuolo
Sabato 31 Gennaio, 18:00
Napoli-Fiorentina
Sabato 31 Gennaio, 20:45
Cagliari-Verona
Domenica 01 Febbraio, 12:30
Torino-Lecce
Domenica 01 Febbraio, 15:00
Como-Atalanta
Domenica 01 Febbraio, 18:00
Cremonese-Inter
Domenica 01 Febbraio, 20:45
Parma-Juventus
Lunedì 02 Febbraio, 20:45
Udinese-Roma
Martedì 03 Febbraio, 20:45
Bologna-Milan
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan