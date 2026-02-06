Da una parte Inter contro Napoli o Como, dall'altra Atalanta contro Bologna o Lazio in semifinale di Coppa Italia
(ANSA) - BERGAMO, 05 FEB - L'Atalanta batte la Juventus 3-0 nei quarti di finale di Coppa Italia e accede alla semifinale, dove affronterà la vincente di Bologna-Lazio. Partono meglio gli ospiti: al 20' pt Carnesecchi salva in uscita su Conceicao, poi subito dopo un mancino a rientrare del portoghese colpisce la traversa. Pochi minuti più tardi, Bremer tocca di mano in area su cross di Ederson. A seguito di una revisione al Var viene assegnato il rigore, che Scamacca trasforma al 27' pt spiazzando Perin.
Nel secondo tempo spinge la Juve, ma al 32' st in contropiede Sulemana si avventa su un cross di Bellanova e segna il raddoppio. Al 40' st è Pasalic a chiudere i giochi, con un destro tra le gambe di Kelly che Perin non può raggiungere. (ANSA).
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan