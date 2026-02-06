Poteva essere il 9 del Milan, ora è fuori rosa alla Roma: Dovbyk escluso dalla lista Uefa

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 05 FEB - La Roma ha diramato la lista Uefa con i giocatori che potranno prendere parte alla fase a eliminazione diretta a cominciare dagli ottavi di finale dell'Europa League. Inseriti i nuovi acquisti Malen, Vaz e Zaragoza. Esclusi, invece, Dovbyk e Angelino, oltre che Bailey, il cui prestito è stato interrotto. Pisilli è presente ma è stato inserito in lista B. (ANSA).