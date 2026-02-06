Poteva essere il 9 del Milan, ora è fuori rosa alla Roma: Dovbyk escluso dalla lista Uefa
MilanNews.it
(ANSA) - ROMA, 05 FEB - La Roma ha diramato la lista Uefa con i giocatori che potranno prendere parte alla fase a eliminazione diretta a cominciare dagli ottavi di finale dell'Europa League. Inseriti i nuovi acquisti Malen, Vaz e Zaragoza. Esclusi, invece, Dovbyk e Angelino, oltre che Bailey, il cui prestito è stato interrotto. Pisilli è presente ma è stato inserito in lista B. (ANSA).
Pubblicità
News
Guardiola: "Perché non posso esprimere ciò che provo? Solo perché sono un allenatore? Condanno tutti i conflitti"
Di Stefano racconta: "Modric è talmente un ragazzo intelligente che secondo me lui condivide con Allegri le dinamiche 'io gioco, io non gioco'"
Le più lette
2 Moretto: "Ci sono già diversi club che stanno chiedendo informazioni su Tonali. Il Newcastle chiede una cifra altissima per lui, superiore ai 90 milioni"
4 Pellegatti si scusa: "Avevo preparato un bel pistolotto sul mercato, ma la vittoria di Bologna mi ha convinto di cancellarlo"
Primo Piano
Franco OrdineLe “allegrate” Athekame e Fofana. Il futuro nelle mani dei medici. Due Milan? Non conviene a Furlani
Antonio VitielloMercato chiuso: solo Fullkrug non basta. Ora è tutto in mano ad Allegri. La firma più importante
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com