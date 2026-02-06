Caressa: "Il Milan si sente più forte di due mesi fa: squadra cresciuta"

vedi letture

Il telecronista e giornalista di Sky Sport Fabio Caressa è intervenuto sul proprio canale YouTube per proporre il suo super-commento alla 23esima giornata del campionato di Serie A Enilive, che si è disputato lo scorso weekend. Tra i diversi temi toccati, non poteva mancare il Milan che, martedì scorso, ha giocato alla grande contro il Bologna e lo ha battuto a domicilio rifilandogli due gol. Di seguito un estratto delle dichiarazioni del giornalista Caressa.

Il commento di Caressa sul Milan di Allegri e il suo momento: "Cinque punti di distacco non sono pochi ma la partita con il Bologna è la dimostrazione è che non avere le coppe, fermarsi, avere più tempo di recupero sono stati straordinari. La squadra è cresciuta e soprattutto ha ottenuto consapevolezza di se stessa: il Milan si sente più forte di due mesi fa e anche quelli che avevano qualche problema vengono trascinati nel nuovo mood della squadra. Che il Milan abbia fatto questa partita senza Leao e Pulisic, per me è un segnale importante".