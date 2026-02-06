L'ex Milan Brescianini e l'ex Juve Rugani fuori dalla nuova lista Uefa della Fiorentina

vedi letture

(ANSA) - FIRENZE, 05 FEB - La Fiorentina ha comunicato la lista Uefa per disputare i prossimi playoff di Conference. League in programma il 19 e il 26 febbraio contro i polacchi dello Jagiellonia. Rispetto alla precedente entrano i nuovi acquisti Jack Harrison, Giovanni Fabbian e Manor Solomon e restano fuori Oliver Christensen e, a sorpresa, Marco Brescianini e Daniele Rugani. Ecco la lista A completa: De Gea, Dodo, Fabbian, Fazzini, Gosens, Gudmundsson, Harrison, Kospo, Ndour, Parisi, Pongracic, Solomon. Calciatori formati in Italia: Fagioli, Mandragora, Kean. Calciatori formati nel club: Lezzerini, Ranieri, Balbo, Braschi, Comuzzo, Fortini, Kouadio, Leonardelli (Lista B). (ANSA).