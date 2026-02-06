De Vecchi: "Conosco bene Cissé. Si è sempre dimostrato un centrocampista d’attacco importante perché ha offerto prestazioni sopra la media"

Walter De Vecchi, per anni tra i responsabili del settore giovanile del Milan, si è così espresso a Radio Rossonera su Alphadjo Cissé: “Io conosco bene Cissé. Il ragazzo è cresciuto nel Verona e ho avuto modo di affrontarlo in tutta la trafila: giovanissimi, allievi e primavera. Si è sempre dimostrato un centrocampista d’attacco importante perché ha offerto prestazioni sopra la media, segnando dei gol. Adesso a Catanzaro in 21 partite ha fatto 6 gol: è una cosa importante per un 2006. Inoltre l’intervista rilasciata a Repubblica mi fa pensare che sia un ragazzo con la testa sulle spalle: ha detto “i primi soldi che guadagnerò comprerò la casa ai miei genitori”. È una cosa bellissima che denota l’educazione e la crescita“.

LE PAROLE DEL DS DEL CATANZARO

Alphadjo Cissè, attaccante italiano classe 2006, talento dei più cristallini del nostro calcio, è stato il vero secondo acquisto del Milan della campagna invernale di gennaio. Il giocatore prelevato dall'Hellas Verona a titolo definitivo, è stato subito girato in prestito al Catanzaro dove ha giocato i primi sei mesi facendosi notare e mettendo in fila degli ottimi numeri: sei gol in 21 gare. Il direttore sportivo della squadra calabrese Ciro Polito è intervenuto ieri in conferenza stampa per parlare del calciomercato appena concluso e si è soffermato proprio su Cissè.

Le parole del direttore sportivo del Catanzaro Ciro Polito in conferenza stampa, riportate da uscatanzarocalcionews: "Cissè ha avuto la possibilità di andare subito in un club importante, ma ha deciso di restare per rispetto del gruppo e del percorso iniziato qui. Qui deve restare chi ha voglia di stare a Catanzaro chi indossa questa maglia deve farlo con orgoglio e responsabilità verso una città che vive di calcio"