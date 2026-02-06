De Vecchi: "Conosco bene Cissé. Si è sempre dimostrato un centrocampista d’attacco importante perché ha offerto prestazioni sopra la media"

Oggi alle 20:50News
di Antonello Gioia

Walter De Vecchi, per anni tra i responsabili del settore giovanile del Milan, si è così espresso a Radio Rossonera su Alphadjo Cissé: “Io conosco bene Cissé. Il ragazzo è cresciuto nel Verona e ho avuto modo di affrontarlo in tutta la trafila: giovanissimi, allievi e primavera. Si è sempre dimostrato un centrocampista d’attacco importante perché ha offerto prestazioni sopra la media, segnando dei gol. Adesso a Catanzaro in 21 partite ha fatto 6 gol: è una cosa importante per un 2006. Inoltre l’intervista rilasciata a Repubblica mi fa pensare che sia un ragazzo con la testa sulle spalle: ha detto “i primi soldi che guadagnerò comprerò la casa ai miei genitori”. È una cosa bellissima che denota l’educazione e la crescita“.

LE PAROLE DEL DS DEL CATANZARO

Alphadjo Cissè, attaccante italiano classe 2006, talento dei più cristallini del nostro calcio, è stato il vero secondo acquisto del Milan della campagna invernale di gennaio. Il giocatore prelevato dall'Hellas Verona a titolo definitivo, è stato subito girato in prestito al Catanzaro dove ha giocato i primi sei mesi facendosi notare e mettendo in fila degli ottimi numeri: sei gol in 21 gare. Il direttore sportivo della squadra calabrese Ciro Polito è intervenuto ieri in conferenza stampa per parlare del calciomercato appena concluso e si è soffermato proprio su Cissè.

Le parole del direttore sportivo del Catanzaro Ciro Polito in conferenza stampa, riportate da uscatanzarocalcionews"Cissè ha avuto la possibilità di andare subito in un club importante, ma ha deciso di restare per rispetto del gruppo e del percorso iniziato qui. Qui deve restare chi ha voglia di stare a Catanzaro chi indossa questa maglia deve farlo con orgoglio e responsabilità verso una città che vive di calcio"