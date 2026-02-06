Arresto differito e custodia cautelare per il tifoso interista che ha lanciato il petardo

(ANSA) - MILANO, 06 FEB - Ha causato un "grave pericolo per l'incolumità dei giocatori e delle altre persone presenti sugli spalti" e c'è il rischio che possa commettere altri reati dello stesso genere per la sua "incapacità di contenere i propri impulsi". Lo scrive la gip di Milano Giulia Marozzi nell'ordinanza con cui ha convalidato l'arresto differito e disposto la custodia cautelare ai domiciliari per l'ultrà 19enne della curva interista finito in carcere tre giorni fa per aver lanciato il petardo che, il primo febbraio, ha stordito il portiere Emil Audero durante Cremonese-Inter.

"Chiedo scusa ad Audero, alle due società e a tutti i tifosi", aveva detto il giovane nell'interrogatorio di ieri, assistito dall'avvocato Mirko Perlino. L'ultrà, come si legge nell'ordinanza, ha dichiarato anche di "aver lanciato non una 'bomba carta' ma un petardo, che si era procurato nel mese di dicembre a Napoli tramite un amico". E "precisava di averne ordinati circa una trentina". Si è detto "dispiaciuto" e ha chiarito che non aveva intenzione "di raggiungere il portiere, né di fare male ad alcuno".

Il pm Francesco Cajani aveva chiesto proprio i domiciliari per l'imputazione di "ancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive". Ora il fascicolo sarà trasmesso ai pm di Cremona, titolari delle indagini che proseguono per individuare i responsabili anche "di altri lanci di petardi effettuati poco prima dell'inizio del match". (ANSA).