Dalla rottura a San Siro all'addio: Schuurs rescinde con il Torino

vedi letture

(ANSA) - TORINO, 06 FEB - Il Torino ha ufficializzato la rescissione del contratto di Perr Schuurs, il difensore olandese termina con sei mesi d'anticipo la sua avventura in granata. È un divorzio doloroso tra le parti, con il classe 1999 che il 21 ottobre 2023 ha iniziato un lungo calvario: due anni e mezzo fa, durante la sfida contro l'Inter allo stadio Olimpico Grande Torino, si era procurato un grave infortunio del legamento crociato del ginocchio e ha tentato in tutti i modi di tornare ai suoi livelli, senza riuscirci. "Il presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club augurano a Perr ogni bene per il suo futuro e lo salutano con un affettuosissimo abbraccio - si legge nella nota della società - anche se le nostre strade oggi si separano, sappiamo che il nostro legame rimane saldo: Torino è casa tua e tu sarai per sempre uno di noi.

La sua storia è la perfetta testimonianza di professionalità, serietà e dedizione alla causa. Grazie di tutto, Perr, speriamo di rincontrarci presto". (ANSA).