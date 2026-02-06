Roma, si ferma anche Robinio Vaz: lesione muscolare
(ANSA) - ROMA, 06 FEB - Ancora problemi in casa Roma. Alle assenze di Koné, Dobvyk, Ferguson e Dybala che lavorano a parte a Trigoria, si aggiungono quelle di Hermoso per una contusione al piede, di Vaz per una lesione di primo grado del soleo della gamba sinistra e di Venturino per influenza. Per il giovanissimo attaccante francese si parla di almeno due settimane di stop e sarà dunque assente alla gara di lunedì prossimo contro il Cagliari all'Olimpico. Proveranno a recuperare Hermoso e Venturino. (ANSA).
