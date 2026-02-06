Cuomo: "Vedo tante partite di sacrificio da parte di Leao, vedo che tenta di strappare ma stringe i denti e gli si può dire poco"

Michael Cuomo, giornalista, si è così espresso a Milan Vibes su Rafael Leao: “Io penso che i giocatori forti si gestiscano da soli, Leao resta il calciatore della serie A più capace di determinare le sorti della propria squadra: con lui in forma hai il 60% in più di possibilità di vincere, ma lui è un giocatore da 4 o 8, la via di mezzo deve ancora trovarla, la sta trovando nell’atteggiamento, vedo un ragazzo volenteroso. Allegri mi pare che gli stia chiedendo di sacrificarsi e lui lo fa, e fa capire come sia credibile come allenatore. Ha un atteggiamento positivo, un calciatore con un atteggiamento giusto, se il Milan riuscirà ad essere squadra fino alla fine potrà ridurre il margine di punti dall’Inter, che è buono ma che questo tipo di gruppo può ridurre. Vedo tante partite di sacrificio da parte di Leao, vedo che tenta di strappare ma stringe i denti e gli si può dire poco. L’auspicio è che queste due settimane servano a Leao per un richiamo di preparazione, per arrivare meglio alle due trasferte, che dovessero portare sei punti darebbero un’altra dimensione al campionato.

Questo è un gruppo che riconosce i propri limiti, quello che dice Allegri è che laddove non ci arrivo con le qualità, ci arrivo con lo spirito. Non è nulla di più di quello che aveva fatto Pioli e Conte al Napoli 12 mesi fa. Acquisti che fa come il Napoli per Okafor non ne farei”.