Ordine: "Dopo sette mesi di lavoro di Allegri, i miglioramenti sono sotto gli occhi di tutti, persino dei suoi più accaniti critici"

Franco Ordine, giornalista, si è così espresso sul Corriere dello Sport su Massimiliano Allegri: "Resistono tre buoni motivi per spiegare il sano realismo col quale Max Allegri continua a guardare lo specchietto retrovisore per controllare il distacco dalla quinta piuttosto che a godere del fossato largo 5 punti rispetto all'Inter capolista. Il primo è forse il più importante e decisivo tra tutti: al suo Milan manca, attualmente, il contributo di Leao e Pulisic oltre che di Saelemaekers.

Il secondo motivo è riferito al calendario che precede il derby di Milano fissato per domenica 8 marzo. Cinque giorni dopo Pisa, a San Siro riaperto, arriverà il Como che è forse il passaggio più complicato, seguito da Parma in casa e Cremonese in trasferta.

Il terzo motivo è la conseguenza del fattore calendario. O il Milan è in grado di rosicchiare qualche punticino all'Inter prima dell'8 marzo, e allora il derby può improvvisamente diventare uno snodo suggestivo, oppure se il distacco dovesse rimanere immutato (5 punti) o addirittura aumentare, allora addio sogni di carta. E qui si innesca l'ultima riflessione che riguarda la cifra tecnica della rosa a disposizione di Allegri. Dopo sette mesi di lavoro del suo staff, qualche miglioramento è sotto gli occhi di tutti, persino dei suoi più accaniti critici".