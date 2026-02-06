D. Maldini: "La Lazio è la piazza giusta per fare il salto di qualità"

(ANSA) - ROMA, 06 FEB - "La Lazio è la piazza giusta per fare il salto di qualità, mi sono trovato subito bene. Spero di iniziare presto a far vedere cosa posso fare. Ho parlato con Sarri appena arrivato, mi ha espresso le sue idee sulla possibilità di farmi giocare da falso nove, quello sarà il mio ruolo. La continuità è la cosa più importante per un giocatore e spero di trovarla qui. Ho sempre avuto il difetto di andare a sprazzi ma credo di aver trovato una consapevolezza tale che mi fa essere concentrato per tutta la partita". Così Daniel Maldini, trequartista della Lazio, nella conferenza stampa di presentazione a Formello. Poi un pensiero sui tifosi e sullo stadio vuoto: "Sono cose che possono succedere, noi continuiamo per la nostra strada e a fare bene in campo.

Ma ovviamente vorremmo che i nostri tifosi fossero con noi sempre", prosegue Maldini che poi aggiunge: "Ho sempre visto la Lazio come una società forte, mi hanno voluto da subito e la loro volontà mi ha convinto. Non penso agli obiettivi personali, penso ad aiutare la squadra sperando di essere più decisivo possibile. Ma l'importante sarà sempre la squadra. La pressione c'è sempre, ma per ogni ruolo. Non sento la pressione del gol, se faccio segnare gli altri va bene lo stesso", conclude. (ANSA).