Italia, Play-off mondiali: al via la vendita dei biglietti per il match con l’Irlanda del Nord a Bergamo. Tutte le info

vedi letture

Sono da oggi in vendita, per i titolari della Vivo Azzurro Membership Card, i biglietti per Italia-Irlanda del Nord, semifinale dei play-off mondiali in programma giovedì 26 marzo (ore 20.45) allo Stadio di Bergamo. I possessori della tessera Vivo Azzurro potranno acquistare i tagliandi in prelazione sino a martedì 10 febbraio, mentre dal 10 al 16 febbraio seguirà una seconda fase di vendita dedicata agli abbonati dell’Atalanta (campionato) e a chi ha acquistato il tagliando per Italia-Estonia dello scorso 5 settembre. Martedì 17 febbraio prenderà il via la vendita libera.

I biglietti possono essere acquistati presso i centri autorizzati Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com, con tariffe agevolate per le famiglie, gli Under 12, gli Under 18 e gli Over 65.

LA NAZIONALE A BERGAMO. L’Italia è imbattuta a Bergamo, dove tornerà a giocare sei mesi dopo il netto successo (5-0) con l’Estonia nel giorno dell’esordio di Gennaro Gattuso sulla panchina della Nazionale. Quattro i precedenti, con due vittorie per 5-0 (l’altra nel primo incontro con Malta disputato nel gennaio del 1987) e due pareggi per 1-1 (nell’amichevole con la Turchia del novembre 2006 e nel match di Nations League con i Paesi Bassi dell’ottobre 2020).

I PREZZI DEI BIGLIETTI

SKYBOX RINASCIMENTO - 320 EURO

SKYBOX SUD - 300 EURO

TRIBUNA RINASCIMENTO CON HOSPITALITY 1968 – 300 EURO

TRIBUNA RINASCIMENTO CON HOSPITALITY 1934/1938/2020 – 250 EURO

TRIBUNA OVEST CON HOSPITALITY 2020 – 250 EURO

TRIBUNA D’ONORE – 80 EURO

TRIBUNA OVEST – 70 EURO

TRIBUNA OVEST RIDOTTO OVER 65 – 65 EURO

TRIBUNA OVEST RIDOTTO VIVOAZZURRO – 60 EURO

TRIBUNA OVEST RIDOTTO UNDER 12 – 35 EURO

TRIBUNA RINASCIMENTO - 70 EURO

TRIBUNA RINASCIMENTO RIDOTTO OVER 65 – 65 EURO

TRIBUNA RINASCIMENTO RIDOTTO VIVOAZZURRO – 60 EURO

TRIBUNA RINASCIMENTO RIDOTTO UNDER 12 – 35 EURO

CURVE NORD E SUD – 25 EURO

CURVA SUD RIDOTTO FAMIGLIA ADULTO – 20 EURO

CURVA SUD RIDOTTO FAMIGLIA UNDER 18 – 14 EURO

CURVA NORD E SUD RIDOTTO UNDER 12 – 10 EURO

INFO RIDOTTI. I biglietti ridotti Under 12 sono riservati alle bambine e ai bambini nati dopo il 26 marzo 2014. I tagliandi Over 65 sono riservati alle persone nate prima del 26 marzo 1961. I biglietti ridotti Vivoazzurro sono riservati ai possessori della Vivo Azzurro Membership Card (per la prelazione Vivoazzurro saranno valide tutte le tessere emesse). I biglietti Curva Sud Promo Famiglia e Under 18 sono riservati a un gruppo familiare di minimo tre persone, di cui due adulti e uno o due minorenni (nati dopo il 26 marzo 2008).

CORPORATE HOSPITALITY. È attiva la vendita dei pacchetti di Corporate Hospitality: per dettagli e offerte scrivere a hospitality@figc.it.

PERSONE CON DISABILITÀ. Le persone con disabilità potranno fare richiesta di accredito nel periodo compreso tra lunedì 16 e martedì 17 marzo (entro le ore 18) fino ad esaurimento dei posti disponibili, collegandosi al link https://figc.getyourevent.online/ a condizione di essersi registrati allo stesso link entro venerdì 6 marzo. Allo Stadio di Bergamo sono previsti posti riservati ai tifosi con disabilità a cui è stata riconosciuta un’invalidità civile del 100% con diritto di assistenza continua (condizione che deve essere riportata sul certificato) e ai loro accompagnatori maggiorenni. I settori dedicati ai tifosi non deambulanti con ausilio di carrozzina sono: Curva Nord Pisani; Tribuna Rinascimento Sud; Tribuna Ovest. Il settore dedicato ai tifosi con disabilità deambulanti è la Tribuna Est (Settore G). L’emissione dei biglietti in accredito per il tifoso con disabilità e per l’accompagnatore saranno condizionati alla disponibilità di posti. Non sarà possibile accogliere le richieste qualora il tifoso con disabilità e/o l’accompagnatore risultino già in possesso di un altro titolo di accesso per la partita. Per ragioni di sicurezza e accessibilità, ai tifosi con disabilità sono riservate postazioni specifiche idonee alle particolari esigenze. La presenza contestuale di un accompagnatore maggiorenne è obbligatoria. L’accompagnatore/tutore dovrà prendersi cura del tifoso con disabilità in caso di emergenza. La richiesta per i tifosi con disabilità e per i rispettivi accompagnatori dovrà essere presentata esclusivamente attraverso il portale dedicato. È obbligatorio caricare sul portale nella sola fase di registrazione: copia del certificato di invalidità civile al 100% rilasciato dall’INPS o da altro ente riconosciuto; copia del documento di identità in corso di validità; copia dell’autocertificazione.pdf (solamente se il tifoso con disabilità è minorenne). Tutte le richieste di iscrizione non caricate e/o non ricevute nelle modalità e tempistiche sopra citate non saranno ritenute valide.

TESSERE FEDERALI E TESSERE CONI. I titolari delle tessere federali e delle tessere CONI/FIGC valide per il 2025 potranno fare richiesta di accredito mercoledì 18 marzo (dalle ore 8 alle 20), fino ad esaurimento dei posti disponibili, collegandosi al link https://figc.getyourevent.online/.

NOTA BENE. La FIGC si riserva il diritto di invalidare il titolo di accesso e/o non consentire l’accesso o la permanenza all’interno dell’impianto sportivo in caso di violazione delle presenti condizioni di biglietteria o qualora, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il possessore del titolo si sia reso responsabile di atti che mettano a repentaglio le condizioni di sicurezza all’interno o all’esterno dell’impianto. I tifosi ospiti possono acquistare i biglietti solo per il settore ospiti tramite la Federcalcio nordirlandese. La FIGC raccomanda di diffidare di siti web diversi da quelli ufficiali, di compravendite tra privati e di altri canali non autorizzati poiché spesso offrono biglietti contraffatti. La FIGC non risponde di eventuali frodi subite a seguito di acquisti effettuati al di fuori dei canali autorizzati. Sarà possibile effettuare un solo cambio nominativo.