Chiellini: "Vlahovic sta bene, ma questo mese non ce l'avremo"

(ANSA) - ROMA, 05 FEB - "Rammarico per non aver preso un altro attaccante? No, ma io penso che abbiamo scandagliato il mercato per supplire all'assenza di Vlahovic, che comunque è rientrato. Sta bene, siamo contenti dell'esito dell'operazione e di come sta procedendo. Però realisticamente questo mese non ce l'avremo, quindi è da capire come rientrerà dopo l'operazione".

Così il 'director of football strategy' della Juventus Giorgio Chiellini ai microfoni di Mediaset prima del match di Coppa Italia con l'Atalanta. Il dirigente bianconero ha poi parlato dell'impatto di Spalletti sulla squadra: "La speranza era che potesse incidere da subito - ha detto -. Mi aspettavo che un allenatore ci mettesse di più, secondo me è stato importante il periodo di Natale dove è riuscito ad allenare perché giocavamo una volta a settimana. Da metà dicembre a metà gennaio, dove abbiamo avuto un po' più tempo, la squadra è riuscita a recepire ancora di più quello che chiede il mister e ha fatto un salto di qualità". (ANSA).