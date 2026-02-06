Oggi inizia il 24° turno, senza il Milan: tutte le designazioni arbitrali
Questo weekend si gioca il 24° turno di Serie A Enilive, ma non ci sarà in campo il Milan: i rossoneri non potranno scendere in campo contro il Como a San Siro, gara rinviata a mercoledì 18 febbraio, a causa dell'impianto milanese impegnato nell'ospitare la Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina. Di seguito le designazioni arbitrali per le altre nove gare.
H. VERONA – PISA Venerdì 06/02 h. 20.45
DOVERI
BACCINI – COLAROSSI
IV: MASSIMI
VAR: NASCA
AVAR: DI BELLO
GENOA – NAPOLI Sabato 07/02 h. 18.00
MASSA
MELI – ALASSIO
IV: MANGANIELLO
VAR: DI BELLO
AVAR: FABBRI
FIORENTINA – TORINO Sabato 07/02 h. 20.45
COLOMBO
TEGONI – BAHRI
IV: BONACINA
VAR: MARINI
AVAR: MARESCA
BOLOGNA – PARMA h. 12.30
COLLU
BERTI – LAUDATO
IV: LA PENNA
VAR: GHERSINI
AVAR: MAGGIONI
LECCE – UDINESE h. 15.00
RAPUANO
CECCONI – ROSSI C.
IV: ABISSO
VAR: GARIGLIO
AVAR: FABBRI
SASSUOLO – INTER h. 18.00
CHIFFI
VECCHI – CECCON
IV: GALIPO’
VAR: CAMPLONE
AVAR: AURELIANO
JUVENTUS – LAZIO h. 20.45
GUIDA
PERETTI – BINDONI
IV: MARCHETTI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: MARESCA
ATALANTA – CREMONESE Lunedì 09/02 h. 18.30
PICCININI
FONTANI – GIUGGIOLI
IV: ARENA
VAR: AURELIANO
AVAR: DEL GIOVANE
ROMA – CAGLIARI Lunedì 09/02 h. 20.45
MARCENARO
PASSERI – TRINCHIERI
IV: FELICIANI
VAR: PATERNA
AVAR: DI PAOLO
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan