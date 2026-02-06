Jimenez, settimana prossima è atteso il riscatto del Bournemouth
Il Milan, tra sessione estiva e invernale, ha mandato diversi giocatori in prestito, non solo giovani del vivaio rossonero. In totale, a oggi, sono tredici i giocatori trasferiti da un'altra parte a titolo temporaneo, indipendentemente se il loro status è poi regolato da un prestito secco, da un diritto o da un obbligo di riscatto. Il dettaglio del borsino dei giocatori rossoneri in prestito.
ALEJANDRO JIMENEZ (Bournemouth)
Potrebbe essere l'ultima volta che leggeremo il nome di Alex Jimenez in questo spazio: il Bournemouth, infatti, è molto vicino a ufficializzare il riscatto del terzino destro spagnolo dal Milan. Mancano tre presenze da titolare in Premier League per far scattare l'obbligo di riscatto ma il club inglese accelererà i tempi e la prossima settimana pagherà i 20 milioni previsti dagli accordi. Di questa somma, la metà andrà nelle casse del Real Madrid che si era preservato il 50% della futura rivendita. Nell'ultima gara 58 minuti dal primo minuto nella vittoria 0-2 contro il Wolverhampton.
Stato trasferimento: prestito con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni dopo 18 presenze da titolare in Premier
Presenze: 21
Reti: 1
Assist: 1
