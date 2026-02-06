Marinozzi: "Il Milan avrà grossa opportunità di recuperare infortunati e lavorare con tranquillità"

Il Milan ha vinto nettamente a Bologna martedì scorso, portandosi a casa tre punti importantissimi che gli hanno permesso di allungare a 7 punti il vantaggio sulla Roma che occupa la quinta posizione. I rossoneri adesso stanno vivendo un periodo di pausa lunga fino al prossimo impegno di campionato, che si disputerà il prossimo venerdì 13 dicembre in casa del Pisa. Intanto sul suo canale YouTube il telecronista Andrea Marinozzi è tornato sulla gara del Dall'Ara.

Le parole di Marinozzi su questo periodo del Milan, in attesa della prossima gara di campionato: "Adesso il Milan avrà questa grossa opportunità di recuperare gli infortunati e lavorare con tranquillità: la prossima sfida è il 13 febbraio in campionato contro il Pisa. Si può recuperare, riposare e gestire le forze: può essere un buon vantaggio. Allegri naturalmente non parla nè di vantaggio, né di svantaggio: giustamente, perché non è così banale un lungo riposo. Però c’è la possibilità di recuperare gli infortunati e avere più giocatori a disposizione".