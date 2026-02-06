Marinozzi: "Per Loftus-Cheek era la partita ideale contro il Bologna"

Il Milan ha vinto nettamente a Bologna martedì scorso, portandosi a casa tre punti importantissimi che gli hanno permesso di allungare a 7 punti il vantaggio sulla Roma che occupa la quinta posizione. I rossoneri adesso stanno vivendo un periodo di pausa lunga fino al prossimo impegno di campionato, che si disputerà il prossimo venerdì 13 dicembre in casa del Pisa. Intanto sul suo canale YouTube il telecronista Andrea Marinozzi è tornato sulla gara del Dall'Ara.

Le parole di Marinozzi sull'importanza di Ruben Loftus-Cheek nella partita vinta in casa del Bologna martedì scorso: "Anche per Ruben Loftus-Cheek era la partita ideale contro il Bologna, spreca la prima opportunità ma poi gioca bene: ha campo da attaccare uno contro uno, non ci sono state troppe giocate da pensare o posizioni da occupare ma andare, andare e andare in uno spazio".