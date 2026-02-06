Caressa: "Occhio Leao, potrebbe scivolare indietro. Allegri comincia a tenerlo da parte"

Il telecronista e giornalista di Sky Sport Fabio Caressa è intervenuto sul proprio canale YouTube per proporre il suo super-commento alla 23esima giornata del campionato di Serie A Enilive, che si è disputato lo scorso weekend. Tra i diversi temi toccati, non poteva mancare il Milan che, martedì scorso, ha giocato alla grande contro il Bologna e lo ha battuto a domicilio rifilandogli due gol. Di seguito un estratto delle dichiarazioni del giornalista Caressa.

Caressa su Rafael Leao: "Qualche tentativo verrà fatto perché Leao possa trovare continuità ma il messaggio è chiaro: dai giocatori che andavano male Allegri ha ottenuto delle risposte, Fullkrug è un’alternativa, loftus quando è in condizione può spezzare gli avversari in due… Occhio Leao, perché da indispensabile a giocatore molto utile perché i numeri lo dicevano, potrebbe scivolare un po’ indietro. Anche nelle partite in cui i numeri parlavano per lui, le prestazioni non erano indimenticabili. È arrivato il momento di darsi una mossa oppure se il Milan dimostra di poter fare alla grande senza Leao, come il Bologna, le cose per lui cominciano a essere più complicate. Allegri lo ha sempre difeso però intanto comincia a tenerlo da parte".