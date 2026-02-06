Per il riscatto di Colombo da parte del Genoa manca solo una condizione

Il Milan, tra sessione estiva e invernale, ha mandato diversi giocatori in prestito, non solo giovani del vivaio rossonero. In totale, a oggi, sono tredici i giocatori trasferiti da un'altra parte a titolo temporaneo, indipendentemente se il loro status è poi regolato da un prestito secco, da un diritto o da un obbligo di riscatto. Il dettaglio del borsino dei giocatori rossoneri in prestito.

LORENZO COLOMBO (Genoa)

Sconfitta amara per il Grifone nell'ultimo turno, arrivata allo scadere all'Olimpico contro la Lazio per 3-2 con un penalty trasformato da Cataldi. Daniele De Rossi ha schierato Lorenzo Colombo dall'inizio e lo ha tenuto in campo fino al minuto 81. Oramai, dopo i cinque gol e le oltre 22 presenze in campionato, per il riscatto automatico da parte del Genoa manca solamente la salvezza al termine del campionato che, verosimilmente, verrà decisa negli ultimi turni del torneo.

Stato trasferimento: prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni

Presenze: 25

Reti: 5

Assist: 3